200 Teilnehmer Versammlung gegen die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen verlief störungsfrei

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Montagabend, 18. Januar, trafen sich circa 200 Teilnehmer an der Gillamooswiese in Abensberg, um gegen die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen zu demonstrieren.