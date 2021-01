Zwei Unfälle Kontrolle verloren und gegen Sattelzug geprallt – geladener Pkw schleudert auf Fahrbahn

Am Montag, 18. Januar, ereigneten sich zwei Unfälle in Denkendorf und Wolnzach aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit.

Denkendorf/Wolnzach. Am Montag gegen 7.45 Uhr befuhr ein 23-Jähriger die Autobahn A9 in Richtung Nürnberg mit seinem Pkw. Auf Höhe Denkendorf befuhr er den linken Fahrstreifen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die schneebedeckte Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen einen Sattelzug, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 14.000 Euro.

Am selben Tag gegen 19.30 Uhr befuhr ein 43-Jähriger die A93 in Richtung Holledau mit seinem Pkw samt Anhänger. Auf dem Anhänger war ein weiterer Pkw geladen. Kurz nach der Anschlussstelle Mainburg kam das Gespann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die nasse Fahrbahn ins Schleudern und prallte mehrmals gegen die rechte Leitplanke. Durch das Aufschaukeln des Anhängers wurde der geladene Pkw vom Anhänger und mehrere Meter nach vorne auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer wurde leicht verletzt, auch hier beläuft sich der Schaden auf circa 14.000 Euro. Ein weiterer Pkw wurde durch umherfliegende Teile beschädigt. Bei der Unfallaufnahme wurde zudem festgestellt, dass die Fahrerlaubnisklasse B des Fahrers für das Gespann nicht ausreichte. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zur Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle war der rechte Fahrstreifen für circa zweieinhalb Stunden gesperrt.