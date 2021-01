Hinweise erbeten Unfallflucht mit Roller in Ingolstadt – Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, 16. Januar, gegen 12.55 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße/Unterer Grasweg in Ingolstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rollerfahrer.