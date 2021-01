12.500 Euro Schaden Voll besetzter Pkw kracht auf glatter Fahrbahn in den Gegenverkehr

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 18. Januar, gegen 7.20 Uhr, geriet ein 38-Jähriger aus dem Landkreis Landshut auf der Staatsstraße 2142 in Fahrtrichtung Elsendorf fahrend mit seinem voll besetztem Pkw in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lkw.