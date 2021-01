Falscher Polizeibeamter Beilngrieserin reagiert vorbildlich und beendet Telefonat

Am Montagnachmittag, 18. Januar, erhielt eine 57-jährige Beilngrieserin einen Anruf von einem Trickbetrüger, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser versuchte die Dame in ein Gespräch zu verwickeln und befragte sie nach einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft. Die 57-Jährige reagierte vorbildlich und beendete sofort das Gespräch.