Anzeige erstattet Gruppe trifft sich unerlaubterweise zum Fußballspielen

Foto: Dembowiak/123rf.com

Am Sonntagnachmittag, 17. Januar, um 16.20 Uhr, stellte der Hausmeister der städtischen Turnhalle in Etting in Ingolstadt eine Gruppe um zehn bis 15 Personen fest, die sich dort unerlaubterweise zum Fußballspielen getroffen hatten.