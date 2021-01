Anzeige und Platzverweise Corona-Party ist in vollem Gange, als die Polizei kommt

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

In der Nacht von Sonntag auf Montag 17. auf 18. Januar, um 21 Uhr, erhielt die Ingolstädter Polizei einen Hinweis auf eine unerlaubte Corona-Party in der Richard-Strauß-Straße in Ingolstadt. Vor Ort bestätigten sich die Angaben und es konnten fünf Personen im Alter zwischen 30 und 60 Jahren aus unterschiedlichen Haushalten angetroffen werden.