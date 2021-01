Gegen aktuelle Maßnahmen Etwa 150 Demonstranten versammeln sich friedlich im Stadtgebiet Kelheim

Foto: 123rf.com

Am Sonntagnachmittag, 17. Januar, trafen sich die Teilnehmer der Versammlung „Bayern steht zusammen“ am „Pflegerspitz“ in Kelheim, um gegen die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen und die Coronaimpfung zu demonstrieren.