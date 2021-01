Unfallflucht Unbekannter überholt auf der Sperrfläche und touchiert Pkw

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 15. Januar, gegen 7 Uhr, fuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem schwarzen Mercedes auf der Kreisstraße KEH4 von Irnsing kommend in Richtung Pförring. An der Einmündung zur B299 bog sie nach rechts in Richtung Pförring ein. Kurz nach der Einmündung wurde sie dann im Bereich der dortigen Sperrfläche von einem silbernen Pkw überholt.