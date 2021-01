Die Polizei sucht Zeugen Unbekannter pflügt mit seinem Pkw durch die Wintergerste

In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch, 12. und 13. Januar, wurden in einem Feld in Arnhofen unerlaubte Driftübungen durchgeführt, hierbei entstand erheblicher Sachschaden.