Unfall in Abensberg Auf glatter Straße ins Schlingern geraten – 16.000 Euro Schaden

Seit Dienstagvormittag, 12. Januar, ereigneten sich im Dienstbereich der PI Kelheim glücklicherweise lediglich drei witterungsbedingte Verkehrsunfälle.

Landkreis Kelheim. Zwei Fälle wurden als Kleinunfälle aufgenommen, hierbei rutschten zwei Autofahrer in Langquaid und in Kelheim aufgrund schneebedeckter Fahrbahn jeweils gegen ein Verkehrszeichen, dabei entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

Der dritte Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13 Uhr in Abensberg in der Regensburger Straße. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinen Pkw die Kreisstraße KEH19 vom Berufsbildungswerk kommend in Richtung Abensberg. Zur gleichen Zeit befuhr eine 56-jährige Pkw-Fahrerin die Gegenrichtung. Der 21-Jährige geriet aufgrund der Straßenverhältnisse ins Schlingern und geriet auf die Gegenfahrbahn, es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, allerdings wurden ihre Fahrzeuge stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand circa 16.000 Euro Sachschaden durch den Verkehrsunfall.