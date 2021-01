Drogen waren auch im Spiel Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz – zu neunt Party gefeiert

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 12. auf 13. Januar, wurde in Kelheim in der Drosselstraße in einem Mehrfamilienhaus eine illegale Party mit neun Personen gefeiert, bei einer Person konnten zudem Drogen aufgefunden werden.