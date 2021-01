Zu weit auf die Gegenfahrbahn Unfall bei Wolnzach – Zwölfjähriger leicht verletzt

Ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen befuhr am Sonntag, 10. Januar, um 10.45 Uhr, mit seinem Daimler die Staatsstraße 2049 von Wolnzach kommend in Richtung Oberlauterbach. An der Abzweigung nach Niederlauterbach bog er nach links in die Kreisstraße KEH28 ab. Hier geriet er anfangs zu weit auf die Gegenfahrbahn, weswegen der Fahrzeuglenker eines aus Richtung Niederlauterbach kommenden Fahrzeuges stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.