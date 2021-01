Zur Anzeige gebracht Verstöße gegen Maskenpflicht bei Versammlung in Ingolstadt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 9. Januar, zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr, fand am Theatervorplatz in Ingolstadt eine Versammlung „Mut zur Meinungsfreiheit“ statt, bei der gegen die geltenden Corona-Beschränkungen demonstriert wurde.