Winterliche Straßen Unfall am Autobahndreieck Holledau – circa 3.000 Euro Sachschaden

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 10. Januar, gegen 16 Uhr, befuhr eine 25-Jährige aus München die Autobahn A93 von Regensburg kommend in Fahrtrichtung Holledau. Am dortigen Autobahndreieck Holledau in Wolnzach befuhr sie die Überleitung auf die A9 in Richtung München.