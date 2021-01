Saal an der Donau 37-Jähriger schläft beim Autofahren ein, baut Unfall und wird leicht verletzt

Am Samstag, 9. Januar, um 6.40 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger gerade von der Arbeit nach Hause. In der Haunersdorfer Straße in Saal an der Donau schlief er ein und querte die Fahrbahn, schließlich prallte er links der Fahrbahn gegen eine Grundstücksmauer und eine Straßenlaterne.