Probleme mit einem Ölofen Brand in Baar-Ebenhausen – eine Verletzte, hoher Sachschaden

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 9. Januar 2021, kam es in den Abendstunden in Baar-Ebenhausen in der Seestraße zu einem Brand eines Einfamilienhauses, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand.