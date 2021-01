Bei Saal an der Donau Eisplatte fällt vom Lkw und trifft Windschutzscheibe eines Autos

Von einem Lkw fiel eine Eisplatte auf einen entgegenkommenden Pkw herab.

Saal an der Donau. Am Freitag, 8. Januar 2021, um 12.50 Uhr war eine 33-jährige Frau aus Eichstätt mit ihrem BMW auf der B16 von Regensburg her kommend in Richtung Ingolstadt unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Saal-Hafen kam ihr ein weißer Lkw entgegen. Von dem entgegenkommenden Lkw rutschte eine größere Eisplatte herunter und fiel der Frau in die Windschutzscheibe ihres Pkw. Am Pkw ist die Windschutzscheibe gesprungen und der Innenspiegel abgerissen worden. Der Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.