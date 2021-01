Die Polizei sucht Zeugen Müll- und Papiertonnen in Bad Abbach angezündet

Bislang unbekannte Jugendliche haben in Bad Abbach mehrere Mülltonnen und Papiertonnen in Brand gesteckt.

Bad Abbach. Am Samstag, 9. Januar 2021, gegen 4 Uhr, haben Jugendliche mehrere Müll- und Papiertonnen im Bereich Bad Abbach in der Dr. Franz-Schmitz-Straße und in der Regensburger Straße in Brand gesteckt. Ein Hausmeister sah die davonlaufenden Jugendlichen noch, konnte sie aber nicht mehr erwischen. Die vier in Brand gesteckten Müll- und Papiertonnen konnten von der alarmierten Feuerwehr Bad Abbach gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Die Eigentümer der beschädigten Tonnen konnten bislang noch nicht ermittelt werden und werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 09441/ 50420 bei der PI Kelheim zu melden. Ebenso bittet die Polizei um Hinweise zu den Taten.