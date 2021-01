Kontrolle in Ingolstadt 25-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss mit dem Auto

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 6. auf 7. Januar, um 23 Uhr, wurde ein 25-jähriger Ingolstädter in der Münchener Straße in Ingolstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Einen triftigen Grund die Wohnung nach 21 Uhr zu verlassen konnte er den kontrollierenden Beamten gegenüber zwar glaubhaft machen, jedoch bestanden Anhaltspunkte, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.