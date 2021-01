13.000 Euro Schaden Beim Linksabbiegen Pkw übersehen – zwei Erwachsene und ein Kind leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 7. Januar, gegen 8 Uhr, befuhr eine 20-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt die Nürnberger Straße in Lenting in Fahrtrichtung Ingolstadt. An der Einmündung zur Staatsstraße 2335 bog sie nach links in diese ab. Zeitgleich befuhr eine 37-Jährige, ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt, die Nürnberger Straße in entgegengesetzter Richtung.