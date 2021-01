Bei Elsendorf Unfall auf der A93 endet tragisch – Fahrer eines Kleintransporters (71) stirbt

Am Donnerstag, 7. Januar 2021, circa gegen 18.45 Uhr, kam ein 71-jähriger aus dem Landkreis Kelheim mit seinem Kleintransporter mit Anhänger auf der A93 bei Elsendorf aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern, touchierte mehrmals die Schutzplanke und blieb quer zur Fahrtrichtung liegen.

Elsendorf. Ein nachfolgendes Fahrzeug, gelenkt von einer 54-jährigen aus dem Landkreis Regensburg, fuhr daraufhin, vermutlich ungebremst, in die Beifahrerseite des Kleintransporters. Unglücklicherweise stand der 71-Jährige noch an seinem Fahrzeug und wurde von diesem getroffen. Durch den Aufprall wurde er so schwer verletzt, dass er nach intensivmedizinischer Behandlung im Krankenaus verstarb. Sein Beifahrer konnte sich noch rechtzeitig vom Fahrzeug entfernen. Die 54-Jährige aus dem Landkreis Regensburg wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde im Anschluss schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Im weiteren Verlauf fuhr ein weiterer Pkw in die Unfallstelle und touchierte die liegen gebliebenen Fahrzeuge. Dieser Pkw war mit zwei Personen aus Schwandorf besetzt, wobei die 59-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. Schlussendlich wurden noch zwei weitere Fahrzeuge von umherfliegenden Fahrzeugteilen getroffen. Einer der Geschädigten war auf der Gegenfahrbahn unterwegs.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung des Sachverhalts hinzugezogen. Es wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Die Autobahn war in Fahrtrichtung Regensburg bis zum 8. Januar 2021, 4 Uhr, voll gesperrt. Zeitweise musste auch die Gegenspur in Richtung München gesperrt werden.