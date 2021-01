Winterliche Straßen Pkw gerät ins Schleudern – Fahrer leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 6. Januar, gegen 21.15 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße KEH15 von Kelheim kommend in Richtung Stausacker. In einer Kurve geriet er aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ins Schleudern und rutschte über die Gegenfahrbahn in den linken Straßengraben.