In Münchsmünster Defekt an einer selbst gebauten Batterieerweiterung setzt Elektrofahrzeug in Brand

Foto: 123rf.com

Am Dienstagmittag, 5. Januar, 13. Uhr, wollte ein 63-Jähriger mit seinem Elektrofahrzeug gerade in eine Hofeinfahrt in der Forstprielstraße in Münchsmünster einparken. Dabei bemerkte er im Fahrzeug Rauch und verließ das Fahrzeug, um dieses zu löschen.