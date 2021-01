10.000 Euro Schaden Vorsätzliche Brandstiftung in Einfamilienhaus in Kösching – Tatverdächtiger festgenommen

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Samstagabend, 2. Januar 2021, kam es in einem Einfamilienhaus in Kösching zu einem Brand, bei dem rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden. Ein tatverdächtiger 21-Jähriger konnte noch in Tatortnähe festgenommen und am Sonntag richterlich untergebracht werden.