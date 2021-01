Ingolstadt Absperrkette über Asamstraße gespannt – drei Tatverdächtige ermittelt

Nachdem am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 19.50 Uhr, eine 78-Jährige mit ihrem Pkw in der Asamstraße in Ingolstadt gegen eine rot-weiße Absperrkette gefahren war, die über die Fahrbahn und den rechtsseitig angelegten Geh- und Radweg gespannt worden war, hatte die Verkehrspolizei Ingolstadt zunächst gegen Unbekannt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ermittelt.