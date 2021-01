Bußgeld mit Fahrverbot Zwei berauschte E-Scooter-Fahrer erwischt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 2. Januar, wurde gegen 12.45 Uhr in der Breslauer Straße in Ingolstadt ein junger Mann, der mit einem E-Scooter unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten der Polizeiinspektion Ingolstadt drogentypische Ausfallerscheinungen fest.