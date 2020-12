Die Polizei ermittelt Fensterscheibe am Alten Landratsamt mit Luftdruckwaffe beschädigt – dort befindet sich auch das Impfzentrum!

Foto: Sonja Endl, Landratsamt Kelheim

Am Dienstag, 28. Dezember, wurde die Polizeiinspektion Kelheim über ein Einschussloch in einem Fenster an der Rückseite des Alten Landratsamts im Schloßweg informiert.