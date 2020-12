Die Polizei ermittelt Autofahrer verursacht innerhalb von eineinhalb Stunden gleich zwei Verkehrsunfälle – er ist erst 16!

Ein 16-jähriger aus dem Landkreis Eichstätt fuhr am Dienstag, 29. Dezember, 6.15 Uhr, mit einem Audi A 5 in Wettstetten auf der Josef-Fleischmann-Straße und bog an der Kreuzung zur Max-Emanuel-Straße nach rechts in diese ab, als es zum Unfall kam.