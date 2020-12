Unfall in Ingolstadt Beim Rückwärtseinparken – Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Beim Rückwärtseinparken auf dem Parkplatz des Lebensmitteldiscounters in der Fauststraße in Ingolstadt streifte ein 84-jähriger Ingolstädter am Montag, 28. Dezember, 11.05 Uhr, mit der linken Seite seines VW Golf einen seitlich vor der Parklücke stehenden 79-Jährigen, ebenfalls aus Ingolstadt, am Oberschenkel.