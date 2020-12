In Ingolstadt Jugendliche spannen Absperrkette über die Straße - durchfahrender Pkw beschädigt

Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages, Samstag, 26. Dezember, 19.50 Uhr, waren drei unbekannte Jugendliche im Bereich der Asamstraße und spannten dort eine rot-weiße Absperrkette aus Plastik über die stadtauswärts führende Fahrbahn der Asamstraße inklusive des rechts angelegten Geh- und Radwegs. Befestigt wurde die Absperrkette jeweils am Ende an einem Verkehrszeichen der Verkehrsinsel und einem weiteren rechtsseitig befindlichen Verkehrszeichen.