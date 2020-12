Die Polizei ermittelt Schrottreifes Übungsfahrzeug der Feuerwehr stand in Flammen

Foto: Luftklick/123rf.com

MANCHING- Am Sonntagabend, 27. Dezember, gegen 19.30 Uhr, wurde der Polizei ein brennendes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Feuerwehrgerätehauses in der Martinsstraße in Pichl mitgeteilt.