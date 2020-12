Gewahrsam 20-Jähriger tickt an Heiligabend aus

Foto: Ursula Hildebrand

Da ein 20-Jähriger am 24. Dezember gegen 20.20 Uhr gegen seine Mutter und Schwester aufgrund seines deutlichen Alkoholkonsums in der gemeinsamen Wohnung in der Brechhausstraße in Mainburg verbal ausfällig geworden war und zudem in seiner Aggressivität auch noch derart mit dem Fuß gegen die Balkontüre geschlagen hatte, dass die Scheibe zersplitterte, wurde die Polizei hinzugezogen.