Unfall bei Bad Gögging In den Gegenverkehr geraten – 18-Jähriger schwer verletzt

Am ersten Weihnachtsfeiertag, Freitag, 25. Dezember, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger aus dem Landkreis Kelheim mit seinem Audi die Ortsverbindungsstraße von Bad Gögging nach Sandharlanden, als es zum Unfall kam.

Neustadt an der Donau. Der junge Mann kam aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße ab, prallte dort gegen einen Baum und schleuderte im Anschluss zurück auf die Fahrbahn. Hier kollidierte er im weiteren Verlauf mit einem Ford-Fahrer, der sich im Begegnungsverkehr befand.

Der Fahranfänger wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte befreit werden. Der junge Mann erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Regensburger Krankenhaus gebracht werden. Der 24-jährige Ford-Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin, beide ebenfalls aus dem Landkreis Kelheim, wurden augenscheinlich nur leicht verletzt. Sie wurden zur näheren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die eingesetzten Feuerwehrkräfte räumten nach der Bergung der Verletzten die Unfallstelle, Vertreter des städtischen Bauhofes kümmerten sich um die Beschilderung in diesem Bereich.