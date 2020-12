Unfall in Saal Gegen Brückenpfeiler gefahren – 18-Jähriger leicht verletzt

Am Donnerstag, 24. Dezember, um 18.25 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer von Saal kommend in Richtung alte B16. Kurz vor der Unterführung der Bundesstraße B16 kam er aufgrund nasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen den Brückenpfeiler.

Saal an der Donau. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Hinterreifen des Audis extrem abgefahren waren. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Am Brückenpfeiler entstand nur geringer Sachschaden. Die freiwillige Feuerwehr Saal sicherte die Unfallstelle.