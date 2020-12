Ermittlungen in Abensberg Einbrecher hatte es auf Antiquitätengeschäft abgesehen

Im Zeitraum vom 22. Dezember, 15.45 Uhr, bis 23. Dezember, 11.45 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, in ein Antiquitätengeschäft am Karmelitenplatz in Abensberg zu gelangen.