Unfall bei Sandelzhausen Beim Abbiegen Motorrad übersehen – 17-Jähriger schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 21. Dezember, gegen 17.30 Uhr, bog eine 40-jährige aus dem Landkreis Landshut mit ihrem Pkw bei Sandelzhausen nach links in Richtung Leibersdorf ab und übersah dabei einen entgegenkommenden 17-Jährigen aus dem Landkreis Kelheim, der mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Mainburg unterwegs war.