In Ingolstadt Handfester Streit unter Autofahrern

Am Montag, 21. Dezember, kam es in Ingolstadt zur Mittagszeit zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern.

Ingolstadt. Zwischen einem Audi- und einem Skoda-Fahrer entwickelte sich gegen 12.55 Uhr an einer Parkbucht in der Goethestraße in Ingolstadt ein Streit, bei dem es zu wechselseitigen Beleidigungen und Körperverletzungen kam. Beide Beteiligten erlitten jedoch keine ernsthaften Verletzungen. Der Disput endete mit einer gegenseitigen Anzeigenerstattung.