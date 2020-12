8.000 Euro Schaden Vandalismus in Lagerhalle in Reichertshofen geklärt – zwei Jungs stellen sich bei der Polizei

Foto: Ursula Hildebrand

Vergangene Woche wurde durch die Polizei Geisenfeld über Vandalismus an bzw. in einer Lagerhalle in Reichertshofen berichtet. Hierbei wurden zwei Kinder bzw. Jugendliche beobachtet, die mit der Tat in Verbindung gebracht wurden.