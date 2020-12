Kripo Ingolstadt Einbrüche in einen Getränkemarkt – mutmaßlicher Täter ermittelt

Foto: 123rf.com

Im Zuge mehrwöchiger Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Ingolstadt die Einbrüche in den Getränkemarkt in der Münchener Straße in Ingolstadt einem Tatverdächtigen aus Karlskron zuordnen.