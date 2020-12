Die Polizei ermittelt Graffiti-Schmierer in einer Ingolstädter Bankfiliale gestellt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagabend, 17. Dezember, 23.20 Uhr, kurz nach 23 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über zwei Jugendliche ein, die sich in auffälliger Weise in einer Bankfiliale im Ingolstädter Süden herumdrückten.