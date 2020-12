Hinweise erbeten Unbekannter verwüstet Friedhofsgrab in Kelheim

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag, 15. Dezember, im Zeitraum von 15 bis 16.30 Uhr, in Kelheim am Friedhof in Herrnsaal von einem Friedhofsgrab das Holzkreuz herausgerissen und die Blumen zerstört, dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.