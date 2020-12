Polizei sucht Zeugen Junger Reifenstecher treibt in Pförring sein Unwesen

Foto: uh

Am Mittwoch, 16. Dezember, um 22.55 Uhr, wurde ein bislang unbekannter männlicher Täter dabei beobachtet, wie er in der Straße „Am Gries“ in Pförring an einem Pkw den rechten Hinterreifen zerstach.