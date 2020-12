Zeugen gesucht Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus in Beilngries

Foto: 123rf.com

Wie erst jetzt bekannt wurde, versuchte im Zeitraum vom 1. September bis Dienstag, 15. Dezember, ein bislang unbekannter Täter die Haustüre zu einem Mehrfamilienhaus in der Ingolstädter Straße in Beilngries mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang.