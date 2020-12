Unfall bei Wolnzach Lkw fährt auf Sicherungshänger auf

Am Dienstag, 15. Dezember, gegen 13.30 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Kraftfahrer mit seinem 3,5-Tonner an der Anschlussstelle Wolnzach auf die A93 in Richtung Holledau auf. Er wechselte vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen und beschleunigte weiter. Einige hundert Meter nach der Anschlussstelle stand ein Lkw mit Sicherungshänger, der Bauarbeiten an der dortigen Leitplanke absicherte.