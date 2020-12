Aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in Abensberg wurde im Zeitraum vom 22. November bis zum 11. Dezember ein E-Bike entwendet.

Abensberg. Nachträglich wurde bei der Polizeiinspektion Kelheim der Diebstahl eines Pedelecs in Abensberg angezeigt. Im Zeitraum vom 22. November bis zum 11. Dezember, 17 Uhr, wurde aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Dollingerstraße in Abensberg ein versperrtes E-Mountainbike entwendet, der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 5042-0 entgegen.