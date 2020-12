Die Polizei ermittelt Ladendetektiv kann Dieb dingfest machen

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Montag, 14. Dezember, kam es gegen 16.15 Uhr in einem Supermarkt in Gaimersheim zu einem Ladendiebstahl. Als der Ingolstädter vom Ladendetektiv festgehalten wurde, leistete er erheblichen Widerstand und versuchte zu flüchten. Die Polizei nahm den 24-jährigen Tatverdächtigen zunächst vorläufig fest.