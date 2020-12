Vier Meter tief Durch ein Scheunendach gestürzt – 43-Jähriger schwer verletzt

Am Montag, 14. Dezember, gegen 12 Uhr, fiel ein 43-Jähriger aus dem Landkreis Kelheim bei Dachdeckerarbeiten an einer alten Scheune in Mainburg durch die Dachkonstruktion circa vier Meter in die Tiefe.