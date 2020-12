16.500 Euro Schaden 16-Jähriger bei Motorradunfall mit BMW schwer verletzt – Unfallgegnerin leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 12. Dezember, gegen 13.45 Uhr, befuhr eine 53-jährige Frau aus Pfaffenhofen an der Ilm mit ihrem BMW die Kreisstraße KEH11 von Teugn kommend in Richtung Hausen. Im Kurvenbereich einer Steigung kam ihr ein Kleinbus entgegen. Dieser Kleinbus wurde von einem 16-Jährigen überholt, der mit einem Leichtkraftrad der Marke Yamaha in Richtung Teugn unterwegs war.