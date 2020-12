Abensberg Zwei Frauen bei gemeinschaftlichem Ladendiebstahl erwischt

Foto: 123rf.com

Am Freitagnachmittag, 11. Dezember, konnte eine Zeugin beobachten, dass eine 55-jährige Landkreisbewohnerin in einem Bekleidungsgeschäft in Abensberg das Preisschild eines Modeartikels entfernte und diesen Artikel in eine mitgebrachte Tasche legte.